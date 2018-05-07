Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Дональд Трамп направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину в связи с инаугурацией. Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, президент США отметил, что "ждет времени", когда можно будет выстроить хорошие отношения с Россией.

"США верят, что у каждого человека есть право голоса и право на мирные собрания", — цитирует поздравление Трампа "Интерфакс".

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая. На церемонии присутствовали более пяти тысяч человек.