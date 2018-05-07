Оговорка "на автомате": Пашинян назвал солиста System of a Down Саргсяном

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян во время выступления на митинге в центре Еревана оговорился и назвал знаменитого рок-музыканта, солиста System of a Down Сержа Танкяна Саргсяном (фамилия бывшего премьер-министра). Пашинян объяснил это тем, что президент Саргсян, которого также зовут Серж, "слишком долгое время находился у власти на различных государственных постах".

"Серж, дорогой, прости, — сказал он, обращаясь к музыканту. — Последние 15 лет у меня если Серж, то автоматом Саргсян".

Как напоминает ТАСС, американский рок-певец армянского происхождения прибыл в Ереван для участия в митинге оппозиции, где исполнил на армянском языке песню "Добрый аист", посвященную Родине.

Митинг сторонников Пашиняна проходит на площади Республики в центре Еревана в преддверии голосования по кандидатуре премьера 8 мая в Национальном собрании. Единственным претендентом на пост председателя кабинета министров является Никол Пашинян. После массовых народных митингов бывший премьер Армении Серж Саргсян ушел в отставку.