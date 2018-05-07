Трамп назвал время, когда огласит решение по иранской ядерной сделке

О судьбе иранской ядерной сделке огласит свое решение президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своем Twitter. Трамп неоднократно критиковал соглашение с Тегераном. В частности, он выражал недовольство тем, что ядерная сделка не охватывает вопрос разработки Ираном баллистических ракет.

Решение о соглашении по ядерной программе Ирана Трамп объявит 8 мая в 21 час по московскому времени, сообщает "Интерфакс".

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2018 г.

Ряд европейских союзников США предлагают Вашингтону сохранить в силе соглашение по иранскому атому. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что отмена сделки откроет ящик Пандоры и приведет к войне. Одновременно американские союзники предлагают начать работу над новым договором, который будет оговаривать спорные вопросы между Западом и Ираном.

Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, плюс Германия договорились урегулировать все вопросы вокруг иранской ядерной программы в июне 2015 года. В январе 2016 года сделка начала действовать, а Вашингтон снял с Ирана часть санкций.

12 января 2018 года 45-й хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в ядерном соглашении с Ираном. По мнению Трампа, соглашение не гарантирует мир от создания Ираном ядерного оружия, а лишь сдвигает сроки создания иранской атомной бомбы.