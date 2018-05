Трамп назвал время, когда огласит решение по иранской ядерной сделке

О судьбе иранской ядерной сделке огласит свое решение президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своем Twitter. Трамп неоднократно критиковал соглашение с Тегераном. В частности, он выражал недовольство тем, что ядерная сделка не охватывает вопрос разработки Ираном баллистических ракет.

Решение о соглашении по ядерной программе Ирана Трамп объявит 8 мая в 21 час по московскому времени, сообщает "Интерфакс".

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.