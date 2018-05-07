Гекдениз Карадениз попрощался с болельщиками "Рубина"

В Казани завершился матч между "Рубином" и "Уфой". Соперники сыграли вничью 0:0. Этот матч стал для полузащитника "Рубина" Гекдениза Карадениза 300-м и последним в составе казанцев.

38-летний Гекдениз Карадениз вышел на замену на 59 минуте. После игры Гекдениз, отдавший "Рубину" десять лет своей карьеры, попрощался с казанскими болельщиками. Турецкий легионер не смог сдержать слез. Футболист поблагодарил зрителей за поддержку и объявил о завершении карьеры.

Гекдениз Карадениз пришел в "Рубин" из "Трабзонспора" в 2008 году. За это время он провел 300 матчей в составе казанцев. Турецкий полузащитник стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка России.