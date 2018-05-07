Легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе. Видео

Серьезная авария, которая только по счастливой случайности обошлась без серьезных травм, произошла в Обнинске вечером 6 мая — поспешивший водитель за рулем Volkswagen Polo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 20-летних местных жителей. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля начал тормозить лишь в момент столкновения, которого он пытался избежать, изменяя траекторию движения. В то же время пешеходы, юноша и девушка, бежали со всех ног, не глядя по сторонам.

От удара девушка перевернулась в воздухе и сильно ударилась об асфальт. Юноше повезло больше — его задело по касательной, практически без последствий. После аварии молодые люди были доставлены в больницу, а после оказания первой помощи отпущены домой — обошлось без серьезных травм.