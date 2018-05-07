Шведская сборная забросила четыре безответных шайбы французам

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею. Сборная Швеции со счетом 4:0 выиграла у команды Франции, а канадцы с результатом 7:1 обыграли хозяев турнира.

Сборной Швеции хватило 26 секунд, чтобы распечатать ворота французов – отличился Рихард Райхель. Через пять минут Михаэль Баклунд забросил вторую шайбу. Закрепил успех скандинавов Оливер Экман-Ларссон в середине второго периода. Точку в игре поставил Элиас Петтерсон на 56 минуте. Шведы одержали третью победу и, набрав 9 очков, занимает второе место в группе А вслед за сборной России. У французов осталось 3 очка, и они занимают четвертое место.

Канадцы не испытали проблем в матче со сборной Дании, забросив хозяевам 7 шайб – по две в первом и втором периодах, и три – в третьем. Сборная Дании смогла лишь размочить счет. У сборной Канады стало 7 очков, и она занимает второе место в группе В вслед за командой США. У датчан 2 очка и пятая позиция.