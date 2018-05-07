МЧС: существует угроза дальнейшего обрушения пятиэтажки в Саратове

В пятиэтажном жилом доме в Саратове, где в понедельник, 7 мая, обрушилась кирпичная кладка угловой части здания, существует угроза дальнейшего обрушения. Такое заявление сделал начальник ГУ МЧС региона Игорь Качев.

Как Качев сказал СМИ, надо будет проверять конструкции в светлое время суток.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Александр Буренин отметил, что завалы будут разобраны вручную к утру. Утром на место происшествия приедет тяжелая техника. Свисающие плиты будут срезаны, а завтра днем будет проведено инструментальное обследование всего здания. После чего будет принято решение, будут ли дом расселять или реконструировать.

Ранее сообщалось, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части жилой пятиэтажки, где находятся душевые, произошло по адресу проспект Строителей, 27А в понедельник, 7 мая. По данным МЧС РФ, никто не пострадал.

Ранее представители прокуратуры сообщили, что дом не был аварийным. Всего в здании 78 квартир. Фактически в доме проживали 119 человек, передает РИА Новости. В настоящее время пострадавших размещают в гостиницы.

В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. По данным пресс-службы губернатора области, всего в доме 78 квартир. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, их размещают в гостиницы.