Люсьен Фавр возглавит дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" определилась с кандидатурой главного тренера. Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр, работавший в последнее время с французской "Ниццей".

"Боруссия" и Фавр достигли согласия, и 60-летний швейцарец готов возглавить клуб из Дортмунда уже летом. Однако Фавр связан контрактом с "Ниццей" еще на один год, и француза настаивают на выплате неустойки. Поэтому клубам придется договариваться между собой.

Люсьен Фавр хорошо знаком с бундеслигой. Он работал с "Гертой" и "Боруссией" из Менхенгладбаха, с которой добился больший успехов – вывел клуб в Лигу чемпионов.