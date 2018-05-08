Организаторы проведут в Минске акцию "Беларусь помнит", несмотря на запрет

9 мая в Минске пройдет акция памяти "Беларусь помнит". В ней могут принять участие все желающие. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Минского городского исполнительного комитета.

В понедельник, 7 мая, организаторы международной акции "Бессмертный полк" в Минске получили отказ Мингорисполкома в проведении мероприятия в городе 9 мая.

В пресс-службе отметили, что в Минске пройдет республиканская акция "Беларусь помнит". Желающие могут прийти с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику, передает ТАСС.

Представитель городских властей объяснила, что по законодательству о массовых мероприятиях в Белоруссии "запрещено проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения".

Ранее Андрей Геращенко, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников, сообщил, что Мингорисполком отказал в проведении шествия "Бессмертный полк". Как он пояснил, в отказе комитета говорится об организации схожих акций "Беларусь помнит" и "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Что касается марша "Бессмертный полк" – там люди несут портреты своих предков, поэтому данную акцию следует списывать в общегородское шествие, подчеркнул Геращенко.