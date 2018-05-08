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8 мая 201800:46

Жители Украины назвали основные проблемы своей страны

Большинство (75,3 процента) граждан Украины считают, что власти ведут страну в неверном направлении, и лишь 10 процентов населения одобряют действия руководства. Такие данные следуют из опроса, который в апреле текущего года проводил Киевский международный институт социологии.

Три основных проблемы, которые беспокоят украинцев, — это война на юго-востоке страны (ее назвали 61,7 процента опрошенных), создание рабочих мест (33,5 процента) и повышение пенсий и заработных плат (31,9 процента).

В меньшей степени население задумывается о преодолении коррупции (29 процентов) и снижении тарифов на коммунальные услуги (19,1 процента), передает газета "Известия".

Только 13 процентов респондентов считают, что улучшение социально-экономической ситуации в стране возможно в течение ближайших двух лет.

В начале мая текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна погасить огромный долг в 27 миллиардов долларов. По мнению премьера, внешние долги оказывают серьезное давление на национальную экономику и сдерживают развитие государства.

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