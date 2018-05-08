В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда: два человека погибли, 10 ранены

В немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария) около вокзала столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате ЧП погибли минимум два человека, несколько получили травмы. О происшествии сообщило издание FOCUS Online, ссылаясь на местную полицию.

Авария произошла около 21:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы). По предварительным данным, пострадали около 10 человек. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжёлое.

О причинах происшествия пока ничего не сообщается, передает ТАСС.