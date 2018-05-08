Японский клуб вступил в борьбу за Иньесту

Испанский полузащитник Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Японии. Интерес к 33-летнему футболисту проявляет клуб J-лиги "Виссел Кобе".

"Виссел Кобе" хочет перехватить Иньесту у нескольких китайских клубов. Ране сообщалось, что у Андреса есть выгодное предложение от клуба "Чинджень Лифань". Однако китайский клуб рассматривает Иньесту, как коммерческого партнера, а не игрока.

Андрес Иньеста решил покинуть "Барселону", воспитанником которой он является. Полузащитник отыграл в "Барселоне" 16 сезонов. За это время он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.