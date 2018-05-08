После обрушения пятиэтажки в Саратове три человека обратились к врачам

В Саратове три человека обратились к врачам за помощью после обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Буренин.

Ранее представители службы спасения области сообщили СМИ, что после ЧП в пятиэтажке беременную женщину отправили на обследование в больницу. Сама женщина при обрушении кирпичной кладки не пострадала, передает РИА Новости.

Также к врачам обратились три человека – у них повысилось давление. Трех женщин, обратившихся за помощью, доставил и в больницу.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в понедельник, 7 мая, в Саратове произошло частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые. По данным местных властей, всего в доме 78 квартир. Фактически в пятиэтажке проживали 119 человек. В настоящее время их размещают в гостиницах.