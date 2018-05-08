Ливийские моряки спасли 400 нелегальных мигрантов, плывших на лодках в Европу

В понедельник, 7 мая, отряд береговой охраны Ливии спас в Средиземном море более 400 человек, стремившихся на нескольких плавсредствах добраться до Европы из Африки. Такие данные сообщило издание "Аль-Ватан" со ссылкой на заявление ливийской береговой охраны.

Как уточняется, в ливийских прибрежных водах были спасены 406 нелегальных мигрантов, отправившихся из Ливии в открытое море на трех резиновых лодках. Среди них – 70 женщин, передает ТАСС. В числе спасенных – граждане Туниса, Египта и еще нескольких африканских стран.

Всех незаконных мигрантов доставили на военную базу ВМС недалеко от Триполи, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время людей, спасенных в море, передали в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока значительно возросло число беженцев, стремящихся любым способом переправиться в Европу через государства, которые расположены на побережье Средиземного моря. Основной перевалочный пункт для нелегалов – Ливия, где до сих пор сохраняется нестабильная политическая обстановка. По информации ливийских властей, в настоящее время на территории страны находятся около 700 тысяч мигрантов.