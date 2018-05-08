Тренер хоккейной сборной Белоруссии лишился своего поста

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею сборная Белоруссии потерпела третье поражение. Белорусская команда со счетом 0:6 проиграла российской команде. Этот результат привел к отставке главного тренера белорусской сборной Дэйва Льюиса.

В понедельник вечером канадский специалист Дэйв Льюис был отправлен в отставку. Руководить сборной Белоруссии будет Сергей Пушков. Перемены в сборной страны прокомментировала пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии. "После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Белоруссии по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Белоруссии и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить команду должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной, — приводит сообщение Федерации хоккея Белоруссии "Спорт-Экспресс".

Канадец Дэйв Льюис возглавил сборную Белоруссии в 2014 году и руководил ей без малого четыре года. Под руководством Льюиса белорусская сборная выступала на трех чемпионатах мира и начала выступление на четвертом.