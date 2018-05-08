В Оксфорде правоохранители продолжают работу на месте ЧП со стрельбой

В ночь на вторник, 8 мая, в британском Оксфорде правоохранители продолжают работу на месте инцидента с применением огнестрельного оружия. Район в центре города по-прежнему оцеплен. Такая информация появилась на странице полиции в Twitter.

Ранее 7 мая блюстители закона оцепили район у Парадайз Сквер в центре Оксфорда, откуда, по информации местных жителей, раздавались звуки выстрелов. Позднее сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу из частного дома, а полицейские открыли огонь в ответ. На место предполагаемого происшествия выехало несколько бригад медработников. Врачи оказали помощь одному человеку, который получил ранения.

Как отмечают британские СМИ, инцидент не связан с терроризмом. Однако полиция пока не сделала официального заявления по факту случившегося, передает РИА Новости.