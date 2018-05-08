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8 мая 201802:18

В Сирии за сутки более 1,6 тысячи боевиков вышли из лагеря беженцев Ярмук

За сутки более 1,6 тысячи боевиков и членов их семей вышли из лагеря палестинских беженцев Ярмук в САР. Такие данные сообщил на брифинге 7 мая глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Как уточняется, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм" вышли 1611 человек. Всех их на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставили в населенный пункт Калаат-аль-Мудик в зоне деэскалации "Идлиб".

Всего в период с 3 мая из населенных пунктов Баббила, Бейт-Сахм, Сиди-Микдат и Ялда выведены 6182 боевика с семьями, рассказал начальник Центра.

В рамках мероприятий по восстановлению мирной жизни за последние сутки в городе Дума было разминировано восемь домов, в населенном пункте Рухейба в Восточном Каламуне – четыре дома. В Восточную Гуту к настоящему времени вернулись 64356 жителей.

В городе Алеппо была проведена благотворительная акция, в ходе которой местному населению раздали 550 подарочных наборов и более тонны хлеба, передает ТАСС.

 

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