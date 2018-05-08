Полиция Никарагуа задержала подозреваемых в убийстве журналиста

Полиция Никарагуа задержала двоих подозреваемых в убийстве журналиста Анхеля Эдуардо Гаоны, произошедшем в ходе антиправительственных выступлений в апреле текущего года. Об этом СМИ сообщила глава управления по связям с общественностью Национальной полиции Вильма Роса Гонсалес.

Правоохранителям удалось выяснить, кто убил 42-летнего журналиста Анхеля Эдуардо Гаону Лопеса и ранил в живот 43-летнего инспектора Национальной полиции Карлоса Ансельмо Родригеса, передает ТАСС. Это Брандон Кристофер Лово Тайлер и его подельник Глен Слэйт. Директора новостного портала Meridiano застрелили, когда он в прямом эфире вел репортаж об антиправительственных выступлениях.

Поводом для акций протеста, которые начались в Никарагуа в середине апреля текущего года, стала реформа системы социального страхования. По данным правозащитников, в ходе манифестаций погибли несколько десятков человек. Как отмечает полиция страны, погибли двое полицейских и 121 сотрудник получил ранения.

22 апреля президент республики Даниэль Ортега заявил, что реформа, вызвавшая недовольство, будет отменена. По словам главы государства, работу над новым проектом, который будет нацелен на улучшение системы пенсионного обеспечения, надо будет вести за столом переговоров.