В Гондурасе сатанисты совершили ритуальное убийство

В Гондурасе полицейские расследуют жестокое убийство, которое, по предварительным данным, совершила группа сатанистов.

По данным местных СМИ, тело погибшей женщины обнаружили в одном из домов в столице страны. Жертва стояла на коленях, она была убита ножом, передает РИА Новости.

Рядом с телом женщины правоохранители обнаружили сатанинские символы, миниатюрный алтарь, перевернутый крест, пентаграмму и свечи. Свидетели видели пятерых людей в черной одежде, выходящих из здания. Предполагается, что они могли принимать участие в этом кровавом ритуале. Однако полиция не исключает и версию ритуального самоубийства.

У погибшей было шестеро детей. С 5 мая она считалась пропавшей без вести.