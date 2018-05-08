Гекдениз Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Татарстаном"

Полузащитник казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз удостоен государственной награды Республики Татарстан за вклад популяризацию футбола. Турецкий легионер будет награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан"

В понедельник 38-летний Гекдениз Карадениз провел свой 300-й и последний матч в составе "Рубина". Карадениз отыграл в Казани 10 лет. За это время он дважды вытграл чемпионат России и завоевал Кубок страны.

Завершение Караденизом карьеры футболиста вовсе не означает его уход из "Рубина". Высока вероятность его вхождения в тренерский штаб в качестве одного из помощников главного тренера Курбана Бердыева. "Я готов вернуться. Готов учиться на тренера. В последнее время я готовил себя к обучению на тренера. Пока не могу сказать конкретно о планах, но я хочу остаться в футбол"е, — цитирует "Р-спорт" Гекдениза Карадениза.