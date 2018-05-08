Женщину-хакера, укравшую деньги и фото у Пэрис Хилтон, приговорили в 57 месяцам тюрьмы

Женщину-хакера, которая похитила у американской певицы, актрисы и модели Пэрис Хилтон несколько сотен тысяч долларов с банковского счета и откровенные фотографии, приговорили в Соединенных Штатах Америки к 57 месяцам лишения свободы. Об этом СМИ сообщил новостной портал TMZ.

Как заявила Хилтон после оглашения приговора, она удовлетворена вынесенным решением. "Эта женщина получила то, что заслуживала", — подчеркнула Пэрис.

Ранее сообщалось, что злоумышленнице Пайтсар Бхчаджан удалось получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам Хилтон и зарезервировать с помощью данных ее кредитных карт билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Хакерша заплатила за ту вечеринку теми же кредитными картами, напоминает ТАСС. Счет составил порядка 40 тысяч долларов.

В течение двух лет обвиняемая регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя запросы на перевод средств в банк от имени актрисы. Та же судьба постигла и откровенные фото Пэрис, которые хранятся в аккаунте ее "облачного хранилища" iCloud. В 2017 году злоумышленницу арестовали, она признала себя виновной в электронном мошенничестве и сговоре. Прокуроры рекомендовали приговорить Пайтсар Бхчаджан к возмещению ущерба в размере порядка 318 тысяч долларов, а также к 57 месяцам тюремного заключения.