Пожар во Дворце спорта в Красноярске мог начаться из-за возгорания в шахте лифта

Причиной пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта. Такую информацию сообщил СМИ официальный представитель ГУ МЧС региона Александр Якимов.

Как уточняется, сообщение о пожаре во Дворце спорта на острове Отдыха между берегов Енисея поступило в 5:32 по местному времени (1:32 по времени Москвы) во вторник, 8 мая. Пожару была присвоена 3 категория сложности, напоминает РИА Новости. В результате ЧП никто не пострадал, так как на момент возгорания в здании никого не было.

Из-за большого задымления пока сложно установить общую площадь пожара. На месте в настоящее время работают более 50 человек личного состава и 21 единица техники. Движение через остров Отдыха перекрыто полностью.