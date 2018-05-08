Bentley, конфискованный у экс-губернатора Сахалина, продали на аукционе за 6,7 млн рублей

Автомобиль Bentley Mulsanne, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за коррупцию, продан на аукционе за 6,7 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте Росимущества.

Как уточняется, 7 мая прошел аукцион по продаже автомобиля Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, ранее принадлежавшего бывшему губернатору Сахалинской области Хорошавину.

Начальная стоимость автомобиля составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей, передает РИА Новости. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль был выставлен на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60 процентов, — за 2 миллиона 598 тысяч рублей. Однако, по данным Росимущества, итоговая стоимость имущества в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей.

В сообщении Росимущества отмечается, что деньги, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет.

В феврале текущего года Александр Хорошавин осужден городским судом Южно-Сахалинска на 13 лет колонии строгого режима и выплату штрафа в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у экс-губернатора в пользу государства было изъято имущество на 1,1 миллиарда рублей.