ДТП в Красноярском крае: четыре человека погибли, пятеро ранены

В Ермаковском районе Красноярского края четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с экскаватором. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Как уточняется, в ночь на 8 мая на 652 километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota Hiace, ехавший в сторону Абакана (Хакасия) из Кызыла (Тува), столкнулся с экскаватором, не справившись с управлением.

В результате аварии водитель и три пассажира Toyota погибли на месте происшествия. Еще пять пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, передает агентство "Интерфакс".