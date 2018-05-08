Обвиненный в избиении женщин генпрокурор штата Нью-Йорк подал в отставку

Эрик Шнайдерман, генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк, подал в отставку после того, как четыре женщины обвинили его в запугивании и нанесении им побоев. Об этом Шнайдерман сообщил в официальном заявлении в понедельник, 7 мая.

Как рассказал генпрокурор, за последние несколько часов в отношении него были выдвинуты весьма серьезные обвинения, которые он отрицает. "Хотя эти обвинения не затрагивают мое профессиональное поведение или исполнение служебных обязанностей, они все же не позволят мне эффективно возглавлять генеральную прокуратуру в критически важный период времени", — подчеркнул Шнайдерман. Поэтому он принял решение уйти в отставку. Оно вступает в силу после завершения рабочего дня 8 мая 2018 года, передает ТАСС.