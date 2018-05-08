Евгений Кузнецов лишил "Питсбург" Кубка Стэнли.

У Кубка Стэнли будет новый владелец. Это стало известно после того, как "Вашингтон Кэпиталз" выиграл четвертый матч серии у "Питсбург Пингвинз" со счетом 2:1. Победный гол на счету Евгения Кузнецова.

Судьба путевки в финал Восточной конференции решалась в шестом матче, проходившем на площадке "Питсбурга". "Пингвинам" нужна была только победа, в противном случае им бы пришлось сложить с себя полномочия владельца Кубка Стэнли.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором соперники обменялись голами. Сначала Алекс Чиассон вывел "Вашингтон" вперед, но Крис Летанг после передачи Сидни Кросби восстановил равновесие. Счет 1:1 продержался до конца основного времени, и игра перешла в овертайм.

Дополнительный период длился чуть более пяти минут. Евгений Кузнецов сумел нанести точный бросок по воротам "Питсбурга". Ассистировали Евгению Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победа "Вашингтона" 2:1. "Кэпиталз" выиграли серию 4:2 и теперь встретятся в финале Востоной конференции с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

"Питсбург Пингвинз" не смог выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд. "Пингвины" завершили борьбу в четвертьфинале. Теперь Евгений Малкин может помочь сборной России на чемпионате мира, а Сидни Кросби – усилить сборную Канады.