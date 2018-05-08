Ученые из Китая нашли способ останавливать рак груди

Ученые из Китая сделали открытие, которое может помочь миллионам женщин в борьбе с раком груди.

Развитие рака груди можно остановить с помощью гормональной терапии. Как известно, рецепторы раковых клеток весьма чувствительны к прогестерону, эстрогену и эпидермальному фактору роста 2. Но в случае базального рака молочной железы данные рецепторы отсутствуют, сообщает издание Medical News Today. Именно поэтому существующие лекарственные препараты не помогают.

Ученые из Чжэцзянского медицинского университета изучили образцы тканей, взятые у 5 тысяч человек с раком молочной железы. Им удалось установить, что у пациентов с базальным раком – повышенный уровень фермента UGT8. Это соединение участвует в синтезе сульфатида – липида, который необходим для функционирования раковых клеток.

Специалисты воздействовали на раковые клетки золедроновой кислотой, которую применяют в лечении остеопороза. Этот препарат ингибирует фермент UGT8. В результате от применения золедроновой кислоты концентрация сульфатида в раковых клетках заметно снизилась, а главное – клетки-убийцы больше не распространялись по человеческому организму.