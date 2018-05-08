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8 мая 201805:50

Пожар во дворце спорта в Красноярске удалось локализовать

Пожар во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске удалось локализовать. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров, передает ТАСС.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет, так как на момент возгорания в здании никого не было. Такие данные СМИ сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Александр Якимов.

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