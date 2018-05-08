Нефтяной танкер загорелся в территориальных водах Южной Кореи

Во вторник, 8 мая, в территориальных водах Республики Корея загорелся танкер под панамским флагом, перевозящий нефтепродукты. О происшествии сообщили представители береговой охраны страны.

Как уточняется, инцидент произошел в 9:10 по местному времени (3:10 по времени Москвы) в 18 морских милях к югу от острова Тонён (340 километров от Сеула). Корабли береговой охраны уже были направлены на место происшествия.

Пока нет никакой информации о жертвах и пострадавших. На борту судна водоизмещением 7,7 тысячи тонн находится 21 член команды, передает ТАСС.

По информации береговой охраны, неблагоприятные погодные условия и высокие волны не позволяют спасателям приблизиться к горящему танкеру.