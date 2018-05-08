В заброшенном гараже в Барнауле найдено тело 15-летнего подростка

Вечером 7 мая в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле было обнаружено тело 15-летнего подростка. О происшествии сообщили представители краевого управления Следственного комитета.

Как уточняется, на теле ребенка не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту трагедии.

По предварительной информации, подросток мог отравиться парами вдыхаемого вещества, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.