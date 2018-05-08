Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован

Пожар на кровле дворца спорта имени Ивана Ярыгина, расположенный на острове Отдыха между берегов Енисея в Красноярске, ликвидирован. Об этом СМИ сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС края Александр Якимов.

Пожар ликвидирован в 10:08 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что горели строительные леса.

Информация о возгорании во дворце спорта поступила на пульт в 5:32 по местному времени (1:32 по времени Москвы). В здании дворца спорта шли ремонтные работы к Универсиаде-2019, передает агентство "Интерфакс".