Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму

8 мая текущего года постоянные представители 28 стран – членов Европейского союза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму. Такая информация появилась на сайте совета Евросоюза в опубликованной повестке дня.

На встрече послы стран рассмотрят включение новых позиций в список ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Если введение санкций будет согласовано, затем они должны быть официально и единогласно одобрены Советом Евросоюза.

7 мая специальный посланник Государственного департамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом воздействия, и призвал усиливать санкции против Российской Федерации.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного в регионе. Тогда абсолютное большинство местных жителей поддержало это решение. Официальный Киев отказался признавать итоги референдума, напоминает газета "Известия".