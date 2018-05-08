Кубок Стэнли. "Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом"

В Виннипеге прошел шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Виннипег Джетс" и "Нэшвилл Предаторз". Победу со счетом 4:0 одержали гости. Счет в серии стал равным 3:3.

"Виннипег" мог стать последним участником полуфинала Кубка Стэнли, но "Джетс" упустили свой шанс. Уже на второй минуте шведский легионер "хищников" Виктор Арвидссон огорчил вратаря хозяев Коннора Хеллебайка.

Остальные шайбы в ворота "Виннипега" также забросили шведы. Филипп Форсберг во втором периоде увеличил преимущество "Нэшвилла", а в третьем он же довел счет до 3:0. Виктор Арвидссон точным попаданием по пустым воротам подвел черту – 4:0.

"Нэшвилл" благодаря этой победе сравнял счет в серии – 3:3. Победителя серии назовет седьмая встреча, запланированная на 9 мая в Нэшвилле.

