Тренер "Питтсбурга" Гончар: Малкин вряд ли сыграет на чемпионате мира

Тренер "Питтсбург Пингвинз" Сергей Гончар сообщил, что форвард "пингвинов" и сборной России Евгений Малкин не сможет, скорее всего, принять участия в чемпионате мира по хоккею в Дании. По словам российского специалиста, нападающий играл в плей-офф с травмой.

"Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой. Но решение, естественно, принимать ему", — цитирует Гончара ТАСС.

Напомним, что минувшей ночью "Питтсбург Пингвинз" уступил в овертайме "Вашингтон Кэпиталз" в шестом матче серии со счетом 1:2 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.