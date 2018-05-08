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8 мая 201808:55

На Урале со льдины в пруду сняли трех школьниц

Максим Григорьев/ТАСС

В понедельник вечером в Кушве (Свердловской области) спасатели сняли с льдины на пруду трех школьниц, передает "Интерфакс". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о девочках 12, 9 и 8 лет, оказавшихся на льду, поступило 7 мая в 21:21 по местному времени (19:21 по Москве). Спасателям пришлось преодолеть 40 метров по горло в ледяной воде, чтобы добраться до детей.

Пожарные с помощью спасательной веревки и лестницы-палки снимали девочек одну за другой и на руках переносили их на берег. Дети были госпитализированы в центральную городскую больницу с переохлаждением. После осмотра их передали родителям.

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