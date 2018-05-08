Дума проголосует по кандидатуре Медведева на пост премьера после 15 часов

Госдума начнет пленарное заседание 8 мая в 15 часов. На нем будет обсуждаться кандидатура Дмитрия Медведева, которого президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра России. Для одобрения кандидатуры необходимо не менее 226 депутатов. Поддерживают президентского кандидата фракции "Единая Россия" из 339 депутатов и ЛДПР с 40 депутатами.

Спикер Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты рассчитывают на участие главы российского государства в заседании при рассмотрении кандидатуры Медведева. От кандидата на новый премьерский срок в Госдуме хотят узнать программу работы правительства и его примерный кадровый состав, сообщает "Интерфакс".

Голосование по кандидатуре премьер-министра России в парламенте будет открытым. Эта договоренность достигнута на встрече с лидерами четырех фракций.

Медведев на встрече 7 мая с депутатами от "Единой Россией" и ЛДПР заручился их единодушной поддержкой. 8 мая в 11 часов он встретится с представителями КПРФ в парламенте, а в 12 часов с депутатами от "Справедливой России". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и ряд депутатов-коммунистов собираются голосовать против утверждения Медведева премьером.

Пленарное заседание Госдумы начнется с внесение президентом России или его представителем кандидатуры Медведева на обсуждение. Затем с докладом выступит сам кандидат. Время выступления у Дмитрия Медведева по регламенту не ограниченно. После доклада представители фракций смогут задать кандидату на премьерский пост по два вопроса.

Высказать свою позицию по предложенной президентом кандидатуре представители фракций смогут в пределах 10 минут каждый. После этого будет объявлено голосование.