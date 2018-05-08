Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход своей автобиографии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ведущей американской лиги UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с журналистами новостью о том, что он готовит презентовать свою автобиографию. Книга, по словам спортсмена, готова на 90 процентов.

Нурмагомедов отметил, что надеется в конце мая дать своим поклонникам более конкретную информацию об издании, но очень надеется, что в конце года книга появится в продаже: "Мы сейчас думаем, как развивать книгу, продавать и так далее, — цитирует бойца ТАСС. – Есть много мыслей".

"Книга на 90 процентов уже завершена. Осталось процентов 10 работы, но где-то к концу мая будет уже более конкретная информация. И, бог даст, в этом году автобиография поступит в продажу", – сказал Нурмагомедов.