Оппозиция на площади Республики ждет избрания Пашиняна премьером Армении

На площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании, собрались несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

В понедельник Пашинян призвал сторонников собраться в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашинян может быть избран новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.

По состоянию на 10:00 (9:00 по Москве), на площади уже собрались десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении. На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.

Около площади припарковано большое количество машин, на которых закреплены флаги Армении. Проезжая мимо площади Республики, водители сигналят. В целом движение на прилегающих улицах осуществляется без сбоев. Возле площади дежурят пожарные.

Во вторник Национальное собрание Армении снова предпримет попытку избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.