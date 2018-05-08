Бокс. Геннадию Головкину все еще интересен матч-реванш с Альваресом

Непобедимый боксер-профессионал из Казахстана Геннадий Головкин и его команда все еще не исключают повторной встречи с мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, что бой был анонсирован, но отменился из-за допинга в пробе боксера из Мексики.

Вместо поединка с Альваресом, с которым в их первом бою у Головкина случилась единственная в карьере ничья, Геннадий в минувшее воскресенье встречался с американским армянином Ванесом Мартиросяном и нокаутировал его во втором раунде.

После этого промоутер Головкина Том Леффлер сообщил, что контактировал с представителями Альвареса по поводу нового боя: "Я связывался с Эриком Гомесом (промоутер Альвареса, – прим. ред.). Мы постоянно контактируем".

По словам Леффлера, его первым шагом было выяснить, насколько отстранили Канело (прозвище Альвареса, — прим. ред.): "Это мы узнали от Спортивной комиссии Невады. Альварес и его команда заинтересованы в повторном поединке. Мы тоже. И мы понимаем, что первый бой мог завершиться не так, как он завершился".

"В бою с Мартиросяном Геннадий выглядел отлично, — цитирует Леффлера Sports.Ru. – Скорость, тайминг, дистанция – все было на уровне. Не так, как в боях с Джейкобсом и Альваресом. Наверное, из-за того, что эти боксеры выживали в бою с ним, а не дрались".