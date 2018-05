Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин стал автором победной шайбы "столичных" в овертайме шестого матча серии с "Питтсбург Пингвинз", которая вывела его команду в финал Восточной конференции.

Первой звездой игрового дня стал нападающий "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг. В победном матче против "Виннипег Джетс" он записал на свой счет две шайбы и одну голевую передачу.

В тройку лучших пробился и вратарь "хищников" Пекка Ринне. Финн сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности, отразив 34 броска во встрече с "истребителями".

Geez, @Kuzya92 and the @Capitals couldn't have made things any more suspenseful than this.



