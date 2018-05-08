На юго-западе Москвы троллейбус врезался в столб

На юго-западе Москвы произошло ДТП с троллейбусом, 4 пассажира получили легкие ушибы, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса во вторник, ЧП произошло в 08:30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице. Троллейбус маршрута номер 72 врезался в мачту городского освещения. Ушибы получили четыре пассажира, они обратились за медицинской помощью. Сотрудники ГИБДД устанавливает обстояте6льства и причины произошедшего.

В Мосгортрансе принято решение создать специальную комиссию по расследованию причин аварии.

По данным ведомства, в настоящее время городской транспорт на Профсоюзной улице работает в штатном режиме.