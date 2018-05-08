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Археология и история 56 минут назад
Конец легенды: в гробнице Тутанхамона не нашли тайных комнат
В гробнице Тутанхамона всё-таки не обнаружилось потайных помещений. Таковы объявленные на днях результаты самого тщательного в истории зондирования усыпальницы юного фараона.
А ведь всё так многообещающе начиналось, и "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) внимательно следили за этой историей. В 2012 году специалисты выполнили трёхмерную съёмку всех деталей погребальной камеры. На снимках, находящихся в открытом доступе, британский археолог Николас Ривз (Nicholas Reeves) разглядел нечто, напоминающее признаки замурованного дверного проёма.
Сам Ривз решил, что здесь была похоронена прекрасная Нефертити, супруга фараона Эхнатона и мать Тутанхамона. Учёный даже написал об этом книгу, чем серьёзно подогрел интерес к этой теме. При этом специалисты-египтологи практически единодушны во мнении, что мумия знаменитой египетской царицы уже найдена.
В 2015 году японские археологи просканировали гробницу с помощью радаров и объявили, что за стеной погребальной камеры есть полость, содержащая человеческие останки. Однако американские специалисты, осуществившие второе зондирование, не подтвердили выводы коллег.
В связи с этим и было назначено третье, самое тщательное исследование. В нём были задействованы три георадара, магнитометры и другие инструменты. Сбор данных начался в феврале 2018 года. Задачей учёных было составить полную трёхмерную карту самой гробницы и прилегающей к ней территории.
И вот на днях результаты работы были официально опубликованы. Исследователи специально использовали три независимых радара, чтобы сопоставить данные между собой и исключить возможность ошибки. Вывод пессимистичен: никаких скрытых помещений обнаружить не удалось.
"Возможно, это немного разочаровывает, что за стенами гробницы Тутанхамона ничего нет, но, с другой стороны, я думаю, что это хорошее научное исследование", – говорит Франческо Порчелли (Francesco Porcelli) из Туринского университета, руководитель исследовательской группы, чьи слова приводит BBC.
Министерство древностей Египта уже признало результаты этой экспертизы.
"Есть неопровержимые доказательства отсутствия скрытых камер, прилегающих к гробнице Тутанхамона или находящихся внутри неё", – говорится в официальном заявлении, которое цитирует ресурс phys.org со ссылкой на агенство AFP.
Что ж, сериал "Мальчик-фараон и тайная комната" на этом, похоже, можно считать оконченным. Но отчаиваться рано, ведь полость неизвестного происхождения, похоже, обнаружена в пирамиде Хеопса. И если эта история получит продолжение, авторы "Вести.Наука" обязательно расскажут об этом.
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