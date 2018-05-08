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8 мая 201810:07

Егорова утвердят главой судейского департамента РФС до конца мая

Sportbox.Ru

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в ближайшее время будет официально утвержден в должности. Это произойдет по окончании нынешнего сезона. В крайнем случае, его назначение состоится до начала чемпионата мира.

"Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России. Сейчас он "и.о.". Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки", — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, РИА Новости.

Напомним, что Российский футбольный союз в апреле расторг контракт с прежним главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским.

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