Футбольный тренер Алекс Фергюсон вышел из комы

Экс-наставник английского футбольного клуба премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон находится в госпитале после перенесенного инсульта и связанной с ним операции. При этом медики вполне оптимистичны: знаменитость вышла из комы и даже может говорить.

Как уже сообщали Вести.Ru, в субботу, 5 мая, сэр Алекс Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере в связи с инсультом. Как напоминает Спорт-экспресс.Ru, в госпитале экс-тренер "МЮ" перенес успешную операцию. Теперь 76-летний ветеран находится в стабильном состоянии, может сидеть и говорить. Врачи дают оптимистичный прогноз на его выздоровление.