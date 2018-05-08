Полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе в США. Видео

Сотрудник полиции штата Мэриленд, расположенного на востоке США, применил оружие против сурка – очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший на днях на трассе под Балтимором.

Патрульный обнаружил, что животное, разгуливающее по проезжей части, застопорило движение – водители опасались сбить зверка и просто останавливались.

Сотрудник полиции попытался прогнать сурка и нормализовать трафик, однако грызун повел себя неадекватно и не испугался человека. По мнению стража порядка, его оппонент был болен или ранен, поэтому офицер застрелил животное из табельного пистолета.