Освобождение взятой отцом в заложники полуторагодовалой дочери сняли на видео

Житель Тульской области в состоянии наркотического опьянения после ссоры с женой взял в заложники полуторагодовалую дочь и заперся в собственном доме. Открывать дверь прибывшим стражам порядка он отказался. После нескольких часов переговоров бойцы Росгвардии пошли на штурм дома — этот момент сняли на видео.

С супругой 30-летний уроженец села Хрущево повздорил около полудня в понедельник, 7 мая. В ходе ссоры женщина заявила, что уходит от него, и принялась собирать вещи. Ее благоверный неожиданно схватил нож и приставил к горлу полуторагодовалой дочери, после чего заперся в доме и начал требовать, чтобы к нему вернулась жена.

Однако дверь ей находившийся под воздействием наркотиков Иван не открыл, поскольку увидел, что супруга вернулась в сопровождении полицейских. Уговоры завершились безрезультатно, а операция по обезвреживанию злоумышленника оказалась предельно короткой — удерживавший малышку отец получил пулю в живот, девочка при этом не пострадала.

Мужчину госпитализировали, его ждет судебное разбирательство.