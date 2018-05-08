Лыжник Никита Крюков завершил спортивную карьеру

Самый титулованный российский лыжник в новейшей истории этого вида спорта на чемпионатах мира Никита Крюков завершил профессиональную карьеру. На его счету пять наград мировых первенств, из которых три золотые. Он также является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010.

Крюков – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном классическом спринте, на его счету также серебро домашних Игр в Сочи-2014 в командном спринте. В начале нынешнего апреля стало известно, что 33-летний Крюков не прошел в сборную России для подготовки к сезону-2018-2019. Ранее сам спортсмен заявлял, что будет готовиться к чемпионату мира 2019 года, но теперь решил оставить команду.