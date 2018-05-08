8 мая 201811:49
Лесной пожар прервал дорожное сообщение с поселком в Амурской области. Видео
Местные жители сняли на видео уничтожение огнем моста на единственной дороге, соединяющей поселок Огорон в Зейском районе Амурской области, где проживает чуть менее 300 человек, с "большой землей".
Лесной пожар, бушевавший в этой местности в минувшее воскресенье, 6 мая, добрался до деревянного моста и поджег его. Мужчины, собиравшиеся съездить в районный центр, обнаружили, что их поселок лишился дорожного сообщения с внешним миром.
По данным СМИ, власти оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и восстановили мост уже на следующий день после пожара.
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