Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Помимо привычных всем "симптомов" старения, скажем, ухудшения памяти или появления седины, кожа пожилых людей зачастую становится сверхчувствительной: она начинает зудеть при малейшем касании. Специалисты не знают, чем вызван подобный недуг, получивший название аллокнезис (alloknesis), и, что самое важное, не знают, как его лечить.

Между тем недавно американские учёные определили парадоксальный механизм, стоящий за этим расстройством. Причина кроется в потере особых клеток кожи.

Специалисты поясняют, что химический зуд возникает в результате реакции иммунной системы на инородное вещество (слюны укусившего комара, например). А появление хронического или механического зуда обычно провоцируется лёгким воздействием какого-либо предмета – той же одеждой.

Постоянный зуд не даёт покоя многим людям, и они начинают постоянно чесать хрупкую и сухую кожу, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе к инфекциям, говорит автор исследования Хунчжэнь Ху (Hongzhen Hu), исследователь из Школы медицины при Вашингтонском университете.

Как и у людей, у мышей с возрастом начинается зуд. Чтобы выяснить причину возникновения недуга, Ху и его коллеги использовали тонкую нейлоновую нить для воздействия на определённой участок побритой кожи на шее молодых и старых грызунов.

Молодые особи практически не реагировали на прикосновения, а вот старые грызуны начинали яростно царапать это место.

Анализируя образцы кожи мышей обеих групп, исследователи обнаружили, что у более старых мышей присутствовало гораздо меньшее количество чувствительных к давлению клеток Меркеля по сравнению с молодыми мышами.

Как пишут авторы работы, чем меньше было клеток Меркеля у животного, тем больше оно страдало от зуда, вызванного воздействием нитью.

Затем команда генетическим образом спроектировала мышей, у которых вообще не было клеток Меркеля, а после проверила, как грызуны реагирует на нейлоновое волокно. Оказалось, что мыши яростно царапали место воздействия. По мнению учёных, клетки Меркеля необходимы для подавления зудящих ощущений.

Специалисты также провели другой эксперимент, в котором увеличили активность клеток Меркеля. Генетики спроектировали клетки таким образом, чтобы те реагировали на воздействие химического вещества под названием клозапин N-oxide. В результате мыши с зудом меньше царапали свою кожу.

Исследователи предполагают, что повышение активности клеток Меркеля может помочь людям вылечить аллокнез.

Более ранние исследования показали, что клетки Меркеля в коже уменьшаются у пожилых людей и людей с сухой кожей. Ху и его коллеги в настоящий момент анализируют биопсию кожи людей с зудом, вызванным прикосновениями. Они хотят понять, действительно в таких образцах присутствует меньшее количество клеток Меркеля.

Исследование "хорошо объясняет, почему люди с сухостью кожи или пожилые люди, как правило, имеют повышенную чувствительность к зуду", говорит Синьчжун Дун (Xinzhong Dong), нейробиолог из Университета Джонса Хопкинса. Он не участвовал в исследовании.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты ещё предстоит проверить на людях. Между тем выводы работы дают надежду на разработку терапии хронического зуда как у молодых людей, так и пожилых.

Результаты исследования представлены в научном издании Science.

К слову, ранее нейробиологи обнаружили восприимчивые к зуду рецепторы.