Чемпион мира по снукеру Уильямс пришел на пресс-раут голым

Мастер бильярда из Уэльса Марк Уильямс выиграл чемпионат мира по снукеру, победив в финале обладателя четырех высших званий Джона Хиггинса со счетом 18:16. По ходу матча валлиец пошутил, что если выиграет, то даст интервью в голом виде. Сразу после победы он исполнил обязательство.

